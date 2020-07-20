Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов рассказал о том, как проходит заявка команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ). По его словам, команда готова выступать в "вышке" с бюджетом в 350 млн рублей. По мнению Иванова, клубу психологически тяжело будет остаться в ФНЛ.