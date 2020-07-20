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Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ
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Генеральный директор "Химок" Василий Иванов рассказал о том, как проходит заявка команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ). По его словам, команда готова выступать в "вышке" с бюджетом в 350 млн рублей. По мнению Иванова, клубу психологически тяжело будет остаться в ФНЛ.В источнике
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Гендиректор «Химок»: «Ну как нас можно связать со „Спартаком“? Никакие переговоры не ведутся»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов отреагировал на слухи о возможном партнерстве со «Спартаком». «Слова Юрана про то, что место «Химок» в РПЛ якобы продано?
Sport24.ru 04:53 
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