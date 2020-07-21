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Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ
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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).В источнике
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Подробнее о событии
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«Химки» не будут отказываться от РПЛ

Sportssmi.ru 17:09
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Гендиректор «Химок»: если кто-то ждет, что я напишу отказ от РПЛ, я этого не сделаю

Футбол России 15:11
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Гендиректор «Химок»: мы — команда РПЛ, давайте закончим все разговоры

Metaratings 15:19
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