НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу«Химки» откажутся от участия в следующем сезоне РПЛЮран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ«Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛГлавноеДубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии АКашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛСмолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»Пилоты Формулы-1 уже устали от акций Льюиса ХэмилтонаRT на русскомГендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛSports.ru12Sports.ruНева СпортГазета.RuМатч ТВЧемпионат-РостовBookmaker-ratings.ruГЛАС.RUСпорт-ЭкспрессMetaratingsRT на русскомСпорт день за днемSportssmi.ruГенеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).В источнике Комментировать6Подробнее о событии «Химки» не будут отказываться от РПЛSportssmi.ru 17:09Гендиректор «Химок»: если кто-то ждет, что я напишу отказ от РПЛ, я этого не сделаюФутбол России 15:11Гендиректор «Химок»: мы — команда РПЛ, давайте закончим все разговорыMetaratings 15:19рекламаЕщё по теме«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу«Химки» откажутся от участия в следующем сезоне РПЛЮран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ«Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛГлавноеДубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии АКашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛСмолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»Пилоты Формулы-1 уже устали от акций Льюиса ХэмилтонаНовости