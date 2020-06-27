Гендиректор «Крыльев» разочарован поражением от «Зенита»

Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков высказался после поражения петербургскому "Зениту" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2.