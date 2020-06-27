НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Гендиректор «Крыльев» разочарован поражением от «Зенита»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков высказался после поражения петербургскому "Зениту" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2.В источнике
Подробнее о событии
alt

Гендиректор «Крыльев» разочарован поражением от «Зенита»

Газета.Ru 02:26
alt

Гендиректор «Крыльев» про 1:2 с «Зенитом»: «Мы однозначно не заслуживали поражения. Это было видно на поле»

Sports.ru 01:35
alt

Генеральный директор «Крыльев»: мы однозначно не заслуживали поражения от «Зенита»

Чемпионат вчера в 21:02
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости