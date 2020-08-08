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Гендиректор «Локомотива» отказался уходить со своего поста
Чемпионат
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Гендиректор пригрозил увести команду со встречи с фанатами, если фанаты продолжат выступать с критикой.В источнике
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Кикнадзе, собака и Зидан. Рабинер — о скандальном выступлении гендиректора «Локо»

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