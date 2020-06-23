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Газета.RuГазета.Ru
Гендиректор «Локомотива» ответил на критику Семина
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Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал критику бывшего главного тренера Юрия Семина. Ранее клуб отказался продлевать контракт со специалистом.В источнике
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Кикнадзе отказался делить ответственность с Семиным

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Кикнадзе: Сёмина раз за разом подставляют его медийные консультанты

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Гендиректор «Локомотива» ответил на критику Семина

Газета.Ru 11:14
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