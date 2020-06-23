НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате»Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»Губерниев посоветовал футболистам затянуть пояса после поручения ПутинаФанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»Новак Джокович прокомментировал своё заражение коронавирусомГазета.RuГендиректор «Локомотива» ответил на критику СеминаГазета.Ru5Газета.RuMetaratingsСпорт-ЭкспрессМатч ТВФутбол РоссииГенеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал критику бывшего главного тренера Юрия Семина. Ранее клуб отказался продлевать контракт со специалистом.В источнике Комментировать4Подробнее о событии Гендиректор «Локомотива» рассказал о конфликте с СеминымГазета.Ru 14:27Кикнадзе: Сёмин — это прошлое «Локомотива»News.ru 12:38Кикнадзе: не могу понять, как бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»Metaratings 12:58рекламаГлавноеВагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате»Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»Губерниев посоветовал футболистам затянуть пояса после поручения ПутинаФанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»Новак Джокович прокомментировал своё заражение коронавирусомНовости