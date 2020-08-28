Ганус уволен с должности главы РУСАДА за финансовые нарушения
В пятницу, 28 августа российский функционер Юрий Ганус покинул пост гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как сообщает журналист Василий Конов, Ганус был уволен по итогам аудиторской проверки. Исполняющим обязанности гендиректора стал Михаил Буханов.В источнике
С чего всё начиналось
Юрий Ганус покидает пост генерального директора Российского антидопингового агентства, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета Владимир Лукин. Такое решение учредители РУСАДА единогласно приняли на общем собрании, согласившись с рекомендациями наблюдательного совета организации.
Паралимпийский Комитет России 13:36