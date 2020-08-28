Ганус уволен с должности главы РУСАДА за финансовые нарушения

В пятницу, 28 августа российский функционер Юрий Ганус покинул пост гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как сообщает журналист Василий Конов, Ганус был уволен по итогам аудиторской проверки. Исполняющим обязанности гендиректора стал Михаил Буханов.