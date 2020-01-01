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Гендиректор «Ротора» опроверг слухи об отставке Хацкевича
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Отвечая на вопрос журналистов издания "Спорт-Экспресс", гендиректор ФК "Ротор" Андрей Рекечинский опроверг слухи о предстоящем уходе главного тренера клуба.В источнике
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Гендиректор «Ротора» опроверг слухи об отставке Хацкевича

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Александр Хацкевич — о будущем в «Роторе»: «Кардинальных решений еще не принималось»

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Александр Хацкевич: планируется встреча с генеральным директором клуба

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