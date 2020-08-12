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Гендиректор «Рубина» назвал VAR основной проблемой судейства в России
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По словам Сайманова, РПЛ нужен честный и открытый арбитр, который не боялся бы указывать коллегам на ошибки. Ранее в матче 1-го тура чемпионата России "Рубин" проиграл "Локомотиву" (0:2). Позднее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий призвал отстранить от работы судью матча с "железнодорожниками".В источнике
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С чего всё начиналось
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Сайманов: на наши просьбы объяснить судейство ответа нет. А Слуцкого уже пригласили на КДК

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о судействе во вчерашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2), а также сообщил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий, удалённый во время встречи, был приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
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Гендиректор «Рубина»: Судьи должны объяснять тот или иной эпизод, а не смотреть в глаза и нести бред

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