Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к защитнику «Спартака» Илье Кутепову. «Наш клуб не интересуется Ильёй Кутеповым», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.