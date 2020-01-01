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Гендиректор «Рубина» опроверг информацию об интересе к Кутепову
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что защитник «Спартака» Илья Кутепов не входит в сферу интересов казанского клуба. «Наш клуб не интересуется Ильей Кутеповым», – сказал Сайманов.В источнике
С чего всё начиналось
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В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Кутепову

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к защитнику «Спартака» Илье Кутепову. «Наш клуб не интересуется Ильёй Кутеповым», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Чемпионат 11:05
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В «Рубине» прокомментировали интерес к Кутепову

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Гендиректор «Рубина» опроверг информацию об интересе к Кутепову

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В «Рубине» опровергли слухи об интересе к футболисту «Спартака» Кутепову

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