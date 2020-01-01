Гендиректор «Рубина» опроверг информацию об интересе к Кутепову
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что защитник «Спартака» Илья Кутепов не входит в сферу интересов казанского клуба. «Наш клуб не интересуется Ильей Кутеповым», – сказал Сайманов.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к защитнику «Спартака» Илье Кутепову. «Наш клуб не интересуется Ильёй Кутеповым», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.