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Газета.RuГазета.Ru
Гендиректор «Рубина» остался доволен игрой Игнатьева в этом сезоне
АиФ Казань
  • АиФ Казань
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов остался доволен игрой нападающего Ивана Игнатьева в этом сезоне.В источнике
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Продавать никого не будем. Гендиректор «Рубина» доволен выступлением клуба

АиФ Казань 00:54
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Гендиректор «Рубина» остался доволен игрой Игнатьева в этом сезоне

Газета.Ru вчера в 21:59
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Гендиректор «Рубина»: «С оптимизмом смотрим в будущее. Усилимся точечно, продавать никого не будем»

Sport24.ru вчера в 15:19 
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