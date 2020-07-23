НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Гендиректор «Рубина» остался доволен игрой Игнатьева в этом сезоне
Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов остался доволен игрой нападающего Ивана Игнатьева в этом сезоне.В источнике
Подробнее о событии
alt

Гендиректор «Рубина» остался доволен игрой Игнатьева в этом сезоне

Газета.Ru 21:59
alt

Гендиректор «Рубина»: «С оптимизмом смотрим в будущее. Усилимся точечно, продавать никого не будем»

Sport24.ru 15:19 
alt

Гендиректор «Рубина» назвал задачу на следующий сезон

Чемпионат 15:35
реклама
Главное
Новости