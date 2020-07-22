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Гендиректор «Рубина»: задачу выполнили — место в РПЛ сохранили
Sports.ru
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В первую очередь стояли финансовые задачи.В источнике
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Гендиректор «Рубина»: «С оптимизмом смотрим в будущее. Усилимся точечно, продавать никого не будем»

Sport24.ru 15:19 
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Гендиректор «Рубина» назвал задачу на следующий сезон

Чемпионат 15:35
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