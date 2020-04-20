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Газета.RuГазета.Ru
Гендиректор «Шахтера» надеется сохранить 12 команд в УПЛ
UA-Футбол
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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин выскзался о текущей ситуации в украинском футболе.В источнике
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Гендиректор «Шахтера» надеется сохранить 12 команд в УПЛ

Газета.Ru вчера в 17:58
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Палкин: «Хотели в УПЛ переходить на 14 клубов, но сейчас дай бог, чтобы еще 12 в нормальном виде сохранилось»

Sport24.ru вчера в 16:52 
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