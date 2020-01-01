НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе«Тампа-Бэй» уступила «Айлендерс» во втором овертаймеФорвард ЦСКА Эджуке заявил, что старается подражать НеймаруПАОК сыграет с «Краснодаром» в раунде плей-офф Лиги чемпионовЛевников назначен главным арбитром матча «Рубин» — «Спартак»Евро-футбол.руГендиректор «Сочи» отреагировал на информацию о трансфере РигониМатч ТВ3Матч ТВSports.ruФутбол РоссииГендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможном подписании аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони, правами на которого владеет петербургский «Зенит».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гендиректор «Сочи» отреагировал на информацию о трансфере РигониЕвро-футбол.ру 05:07Гендиректор «Сочи» о Ригони: «Состоится сделка – обсудим. Сейчас такой список дам интересных нам игроков»Sports.ru 05:06Гендиректор «Сочи» — об интересе к Ригони: «Сейчас дам такой список игроков, которые нам интересны»Матч ТВ 04:40рекламаГлавноеФигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе«Тампа-Бэй» уступила «Айлендерс» во втором овертаймеФорвард ЦСКА Эджуке заявил, что старается подражать НеймаруПАОК сыграет с «Краснодаром» в раунде плей-офф Лиги чемпионовЛевников назначен главным арбитром матча «Рубин» — «Спартак»Новости