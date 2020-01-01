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Гендиректор «Сочи» отреагировал на информацию о трансфере Ригони
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Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможном подписании аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони, правами на которого владеет петербургский «Зенит».В источнике
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Гендиректор «Сочи» отреагировал на информацию о трансфере Ригони

Евро-футбол.ру 05:07
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Гендиректор «Сочи» о Ригони: «Состоится сделка – обсудим. Сейчас такой список дам интересных нам игроков»

Sports.ru 05:06
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Гендиректор «Сочи» — об интересе к Ригони: «Сейчас дам такой список игроков, которые нам интересны»

Матч ТВ 04:40
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