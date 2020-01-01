Гендиректор «Сочи» отреагировал на информацию о трансфере Ригони

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможном подписании аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони, правами на которого владеет петербургский «Зенит».