НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Комсомольская правда
  • Комсомольская правда
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Спорт день за днем
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
  • LiveResult.Ru
  • Советский спорт
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Газизов: у Кокорина будет новый контракт. Я уверен, он сделает правильный выбор

Футбол России 01:15
alt

Шамиль Газизов: «Уверен, Кокорин сделает правильный выбор»

Sportbox.RU вчера в 16:51
alt

Шамиль Газизов: «Уверен, Кокорин сделает правильный выбор»

Матч ТВ вчера в 16:51
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости