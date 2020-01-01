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Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Спорт-Экспресс
  • Телеканал 360°0:55
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о скором переходе в команду нападающего Александра Кокорина.В источнике
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С чего всё начиналось
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Газизов отказался комментировать информацию, что Кокорин перейдёт в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать информацию о том, что красно-белые подпишут нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который выступал за «Сочи» на правах аренды.
Чемпионат 29 июля в 13:01
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Кокорин на самом деле перешел в «Спартак» или это фэйк?

BetOn 00:10
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Шамиль Газизов: «Уверен, Кокорин сделает правильный выбор»

Sportbox.RU вчера в 16:51
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Шамиль Газизов: «Уверен, Кокорин сделает правильный выбор»

Матч ТВ вчера в 16:51
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