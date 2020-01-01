Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о скором переходе в команду нападающего Александра Кокорина.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать информацию о том, что красно-белые подпишут нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который выступал за «Сочи» на правах аренды.
Sportbox.RU вчера в 16:51