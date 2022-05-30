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Гендиректор «Спартака» выступил против проведения Суперкубка в Петербурге

Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти в Лужниках.
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«Зенит» в 4-й раз подряд стал чемпионом России.
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«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.
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За Суперкубок «Спартак», вчера выигравший БЕТСИТИ Кубок России, поборется с «Зенитом», выигравшим РПЛ.
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Гендиректор «Спартака» выступил против проведения Суперкубка в Петербурге
78.ru08:10
В «Спартаке» выступили резко против проведения матча за Суперкубок с «Зенитом» в Петербурге
Петербургский дневник07:38
Гендиректор «Спартака» не хочет, чтобы матч за Суперкубок России проходил в Петербурге
Sports.ru06:21
Гендиректор «Спартака»: я против проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге
Betassist06:01
Гендиректор «Спартака»: где проводить Суперкубок? Только не Питер
Чемпионат05:41
В «Спартаке» заявили о нежелании играть матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге
BetOn05:40
Мележиков хотел бы, чтобы Суперкубок России по футболу прошел в «Лужниках»
ТАСС Спорт05:22
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