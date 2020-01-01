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Гендиректор «Уфы»: Пока Евсеев в отставку не подавал
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Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о будущем Вадима Евсеева. Накануне клуб проиграл на выезде «Зениту» со счетом 0:6 в 9-м туре РПЛ.В источнике
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В «Уфе» рассказали, что будет с Евсеевым

Спорт день за днем 11:09
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«Пока в отставку не подавал». Гендиректор «Уфы» рассказал о будущем Евсеева

Горобзор.ру 11:02
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«Евсеев в отставку не подавал. Клуб в его отношении движений не планирует». Гендиректор «Уфы» о тренере

Sports.ru 10:02
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