Гендиректор «Уфы»: Пока Евсеев в отставку не подавал

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о будущем Вадима Евсеева. Накануне клуб проиграл на выезде «Зениту» со счетом 0:6 в 9-м туре РПЛ. В источнике