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Газета.RuГазета.Ru
Гендиректор «Уфы»: можно доиграть чемпионат России в Москве
Metaratings
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов предложил свой вариант возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com".В источнике
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