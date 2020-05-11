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Гендиректор «Уфы» о доигровке РПЛ: «Все равно все зависит от властей»
Sports.ru
  • Sports.ru
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил вероятность возобновления сезона РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.В источнике
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Гендиректор «Уфы» о доигровке РПЛ: «Все равно все зависит от властей»

Sports.ru 02:58
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Гендир «Уфы» о возобновлении сезона в РПЛ: решать все равно будут власти

РИА Новости 02:42
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