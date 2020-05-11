Гендиректор «Уфы» о доигровке РПЛ: «Все равно все зависит от властей»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил вероятность возобновления сезона РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса. В источнике