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Гендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о возможной продаже клуба
Спорт день за днем
  • Bash.News0:48
Гендиректор ФК «Уфы» Шамиль Газизов дал свой комментарий по поводу возможной продажи клуба зарубежной компании.В источнике
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