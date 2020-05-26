НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАгент объяснил, зачем владельцам «Манчестер Сити» клуб в РоссииАрабский шейх может купить главный футбольный клуб БашкортостанаВладелец «Манчестер Сити» покупает клуб в России: «Ротор» - в сфере интересов шейхаВ списке Red Bull, помимо «Уфы», еще более 10 клубов из Восточной ЕвропыГлавноеНХЛ объявила о плане доигровки сезонаГендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о возможной продаже клубаЕщё один футболист «Рубина» заразился коронавирусомВяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии«Бавария» одолела «Боруссию» и упрочила лидерство в БундеслигеCT newsГендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о возможной продаже клубаСпорт день за днем127Bash.News0:48Гендиректор ФК «Уфы» Шамиль Газизов дал свой комментарий по поводу возможной продажи клуба зарубежной компании.В источнике Комментировать34Подробнее о событии «Ред Булл» окрыляет! Что за футбольная империя готова прирасти «Уфой»Советский спорт 03:41Евсеев отреагировал на информацию о продаже «Уфы»Sportbox.RU 02:57Евсеев отреагировал на информацию о продаже «Уфы»Спорт-Экспресс 03:10рекламаЕщё по темеАгент объяснил, зачем владельцам «Манчестер Сити» клуб в РоссииАрабский шейх может купить главный футбольный клуб БашкортостанаВладелец «Манчестер Сити» покупает клуб в России: «Ротор» - в сфере интересов шейхаВ списке Red Bull, помимо «Уфы», еще более 10 клубов из Восточной ЕвропыГлавноеНХЛ объявила о плане доигровки сезонаГендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о возможной продаже клубаЕщё один футболист «Рубина» заразился коронавирусомВяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии«Бавария» одолела «Боруссию» и упрочила лидерство в БундеслигеНовости