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Гендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о возможной продаже клуба
Спорт день за днем
  • Bash.News0:48
Гендиректор ФК «Уфы» Шамиль Газизов дал свой комментарий по поводу возможной продажи клуба зарубежной компании.В источнике
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Эксперты оценили шансы Red Bull и арабских шейхов купить «Уфу»

Sport24.ru 07:59 
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Собирается ли «Уфа» стать российским суперклубом?

Спорт-Экспресс вчера в 06:58
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В Red Bull рассказали, ведет ли компания переговоры по покупке «Уфы»

Metaratings вчера в 08:20
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