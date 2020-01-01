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Гендиректор «Уфы» подтвердил интерес «Удинезе» к Фомину
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что «Удинезе» проявляет интерес к полузащитнику уфимцев Даниилу Фомину.В источнике
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Газизов: «Интерес со стороны „Удинезе“ к Фомину есть»

Sport.ru 13:01
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Гендиректор «Уфы» подтвердил интерес «Удинезе» к Фомину

Sports.ru 12:14
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Газизов подтвердил интерес «Удинезе» к Фомину

Футбол России 12:13
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