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Гендиректор «Уфы» предрек финансовые трудности клубам РПЛ
Газета.Ru
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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что из-за приостановки чемпионата России клубы РПЛ могут потерять спонсорские отчисления.В источнике
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Гендиректор «Уфы» заявил о потере средств из-за коронавируса

Газета.Ru 05:00
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Гендиректор «Уфы» предрек финансовые трудности клубам РПЛ

Реальное время 04:17
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Гендиректор «Уфы» — о влиянии коронавируса на футбол: «Затянуть пояса придется всем, очевидно, что денег станет меньше»

Sportbox.RU 02:57
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