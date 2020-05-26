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Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба
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Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов отреагировал на появившуюся информацию о возможной продаже клуба зарубежным инвесторам.В источнике
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