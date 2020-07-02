Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о санкциях в отношении нападающего Сердара Азмуна. Накануне вылета в Нижний Новгород на матч 25-го тура с «Тамбовом» (2:1) иранский форвард отужинал с Миланой Тюльпановой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.