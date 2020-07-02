Гендиректор «Зенита»: Азмун наказан рублем
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о санкциях, примененных к иранскому форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о санкциях в отношении нападающего Сердара Азмуна. Накануне вылета в Нижний Новгород на матч 25-го тура с «Тамбовом» (2:1) иранский форвард отужинал с Миланой Тюльпановой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 12:48