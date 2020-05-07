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Медведев: «Очень бы хотелось доиграть сезон РПЛ, хотя бы без зрителей»
Олимпиада Токио 2020
  • Piter.tv0:46
Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.В источнике
Александр Медведев
Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей. … Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.
С чего всё начиналось
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Гендиректор «Зенита» рассчитывает, что РПЛ будет доиграна по примеру чемпионата Германии

Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассчитывает, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет доигран по примеру чемпионата Германии.
ТАСС Спорт 06:30
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«Зенит» выступает за возобновление сезона в РПЛ

Metaratings 10:00
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Медведев: «Очень бы хотелось доиграть сезон РПЛ, хотя бы без зрителей»

Sport24.ru 08:17 
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Медведев: хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат

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