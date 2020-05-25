Гендиректор «Зенита» уверен в чемпионстве команды в этом сезоне РПЛ
Уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках, — цитирует Медведева ТАСС. «Сине-бело-голубые» становились чемпионами России пять раз, трижды команда поднимала Кубок России и четыре — Суперкубок.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев выразил уверенность в том, что команда завоюет золотые медали в сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив таким образом 95-летний юбилей. Такое мнение Медведев высказал ТАСС.