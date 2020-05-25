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Гендиректор «Зенита» уверен в чемпионстве команды в этом сезоне РПЛ
Невские Новости
  • Piter.tv0:27
Уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках, — цитирует Медведева ТАСС. «Сине-бело-голубые» становились чемпионами России пять раз, трижды команда поднимала Кубок России и четыре — Суперкубок.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гендиректор «Зенита» выразил уверенность в победе команды в РПЛ в год 95-летия клуба

Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев выразил уверенность в том, что команда завоюет золотые медали в сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив таким образом 95-летний юбилей. Такое мнение Медведев высказал ТАСС.
ТАСС Спорт 01:05
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Гендиректор «Зенита»: уверен, в этом году мы станем чемпионами во второй раз подряд

Metaratings 06:36
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Медведев: уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами

Футбол России 03:14
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Гендиректор «Зенита» уверен в чемпионстве команды в этом сезоне РПЛ

News.ru 02:26
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