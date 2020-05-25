Гендиректор «Зенита» уверен в чемпионстве команды в этом сезоне РПЛ

Уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках, — цитирует Медведева ТАСС. «Сине-бело-голубые» становились чемпионами России пять раз, трижды команда поднимала Кубок России и четыре — Суперкубок.