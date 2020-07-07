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Гендиректор «Зенита» назвал худшие матчи сине-бело-голубых в сезоне
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал худшие матчи клуба в сезоне-2019/20. В интервью ТАСС Медведев отметил, что худшими за сезон были две встречи — в Лиссабоне против «Бенфики», а также выездной матч с «Уфой» в чемпионате России.В источнике
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С чего всё начиналось
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Александр Медведев: «Зенит» в Лиге чемпионов должен быть гибким и вариативным

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью ТАСС рассказал, за счет чего петербургский футбольный клуб стал чемпионом России второй год подряд, отметил, какие ошибки нельзя допускать в Лиге чемпионов, и предположил, через сколько лет в основном составе команды могут появиться воспитанники клубной системы подготовки.
ТАСС Спорт 12:04
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