Гендиректор «Зенита» назвал худшие матчи сине-бело-голубых в сезоне
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал худшие матчи клуба в сезоне-2019/20. В интервью ТАСС Медведев отметил, что худшими за сезон были две встречи — в Лиссабоне против «Бенфики», а также выездной матч с «Уфой» в чемпионате России.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью ТАСС рассказал, за счет чего петербургский футбольный клуб стал чемпионом России второй год подряд, отметил, какие ошибки нельзя допускать в Лиге чемпионов, и предположил, через сколько лет в основном составе команды могут появиться воспитанники клубной системы подготовки.