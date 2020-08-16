Медведев надеется, что Дзюба сыграет с ЦСКА

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассчитывает, что нападающий Артем Дзюба сможет сыграть с ЦСКА в третьем туре РПЛ. Последний матч с «Ростовом» форвард пропустил.