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Медведев надеется, что Дзюба сыграет с ЦСКА
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассчитывает, что нападающий Артем Дзюба сможет сыграть с ЦСКА в третьем туре РПЛ. Последний матч с «Ростовом» форвард пропустил.В источнике
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Гендиректор «Зенита» назвал сроки возвращения Дзюбы в состав

Газета.Ru 04:22
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Медведев надеется, что Дзюба сможет сыграть за «Зенит» в матче с ЦСКА

RT на русском 04:18
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Генеральный директор «Зенита» рассказал, сыграет ли Дзюба против ЦСКА

Советский спорт 04:05
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