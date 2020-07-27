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Газета.RuГазета.Ru
Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о сумме трансфера Ловрена
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Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг появившуюся в СМИ информацию о сумме трансфера хорватского защитника Деяна Ловрена.В источнике
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Медведев о 11 млн фунтов за Ловрена: «Сумма не соответствует действительности»

Sports.ru 14:35
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Медведев: сумма трансфера Ловрена, публикуемая в СМИ, не соответствует действительности

Чемпионат 14:33
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Гендиректор «Зенита» Медведев — о переходе Ловрена: «Сумма трансфера в СМИ не соответствует действительности»

Sport24.ru 14:27 
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