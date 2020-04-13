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Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» Ругани
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.В источнике
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В «Зените» опровергли информацию об интересе к Ругани

Спорт-Экспресс 11:06
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Медведев о Ругани в «Зените»: «Очередной слух, не более»

Sports.ru 09:25
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В «Зените» отреагировали на информацию о предложении защитнику «Ювентуса» Ругани

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