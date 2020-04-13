НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКаррера — о словах Глушакова: «Что только не сделаешь ради внимания»«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплатыГендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» РуганиБурдасов может продолжить карьеру в НХЛРоберт Кабуков: «Не удивлен приглашению в сборную России»MetaratingsГендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» РуганиСпорт день за днем21Спорт день за днемРоссийская газетаЕвро-футбол.руГазета.RuODDS.ruФутбол РоссииВести.RuНева СпортМР7.руLiveSport.ruMetaratingsPiter.tvSoccernews.ruМатч ТВРБКNewia.ruСпорт уик-эндFootballHDПетербургский дневникRT на русскомСпорт-ЭкспрессГенеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.В источнике Комментировать9Подробнее о событии В «Зените» опровергли информацию об интересе к РуганиСпорт-Экспресс 11:06Медведев о Ругани в «Зените»: «Очередной слух, не более»Sports.ru 09:25В «Зените» отреагировали на информацию о предложении защитнику «Ювентуса» РуганиЧемпионат 10:03рекламаГлавноеКаррера — о словах Глушакова: «Что только не сделаешь ради внимания»«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплатыГендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» РуганиБурдасов может продолжить карьеру в НХЛРоберт Кабуков: «Не удивлен приглашению в сборную России»Новости