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«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Sports.ru
  • Городовой0:45
Заместитель главы совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо председателю комитета по этике РФС Семёну Андрееву. «Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.В источнике
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Александр Медведев
А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБК09:21
С чего всё начиналось
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А. Медведев — о словах в адрес «Спартака»: «Люди юмора не понимают. Даже не хочу касаться этой темы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
Sport24.ru 06:18 
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