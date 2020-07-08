Медведев прокомментировал жалобу от «Спартака»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал жалобу от представителей московского "Спартака", которые выразили свое недовольство его некорректным высказыванием.В источнике А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБК09:21
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».