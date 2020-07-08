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Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Sports.ru
  • Городовой0:45
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал свое высказывание о "Спартаке", связанное со скандальным видео из чемпионской раздевалки команды из Санкт-Петербурга. По словам Медведева, это была шутка, которую не стоит воспринимать всерьез.В источнике
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Александр Медведев
А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБК09:21
С чего всё начиналось
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А. Медведев — о словах в адрес «Спартака»: «Люди юмора не понимают. Даже не хочу касаться этой темы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
Sport24.ru 06:18 
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Федун заявил о возмущении болельщиков словами гендиректора «Зенита»

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Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС

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Кляуза «Спартака» из-за шутки Медведева – это жалко. Надо благодарить его за мотивацию, перешучивать и отвечать на поле

Футбол России 10:09
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