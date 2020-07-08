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Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в свой адрес
Sports.ru
  • Городовой0:45
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев отреагировал на жалобу московского «Спартака» по поводу его высказывания.В источнике
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Александр Медведев
А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБК09:21
С чего всё начиналось
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А. Медведев — о словах в адрес «Спартака»: «Люди юмора не понимают. Даже не хочу касаться этой темы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
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