Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.