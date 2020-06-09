Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявления со стороны владельца «Спартака» Леонида Федуна, который остался недоволен решением РФС провести поединок Кубка России в Санкт-Петербурге.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 14:10
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