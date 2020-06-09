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Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявления со стороны владельца «Спартака» Леонида Федуна, который остался недоволен решением РФС провести поединок Кубка России в Санкт-Петербурге.В источнике
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Медведев — о словах Федуна, что любые запросы «Зенита» продавливаются: «Я удивлен таким комментарием»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.
Sport24.ru 9 июня в 08:37 
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Медведев отреагировал на слова Федуна о «Зените»

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