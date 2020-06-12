Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова
Накануне, 9 июня, исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение провести матч между сине-бело-голубыми и красно-белыми в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге. Федун после этого заявил следующее: «Понятно, что «Зенит» – тяжеловес в футболе.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна. Накануне, 9 июня, исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение провести матч между сине-бело-голубыми и красно-белыми в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге.
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