Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова

Накануне, 9 июня, исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение провести матч между сине-бело-голубыми и красно-белыми в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге. Федун после этого заявил следующее: «Понятно, что «Зенит» – тяжеловес в футболе.