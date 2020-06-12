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Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова
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Накануне, 9 июня, исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение провести матч между сине-бело-голубыми и красно-белыми в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге. Федун после этого заявил следующее: «Понятно, что «Зенит» – тяжеловес в футболе.В источнике
С чего всё начиналось
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Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна. Накануне, 9 июня, исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение провести матч между сине-бело-голубыми и красно-белыми в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге.
Чемпионат 10 июня в 11:11
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РФС отреагировал на ироничное высказывание Федуна в адрес «Зенита»

Спорт уик-энд вчера в 23:59
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Кашшаи объяснил Федуну, как выбирают арбитров на матчи

Петербургский дневник вчера в 17:32
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Кашшаи ответил на высказывание Федуна про назначение Вилкова на матч «Зенит» — «Спартак»

RT на русском вчера в 15:11
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