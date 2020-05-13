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Гендиректор «Зенита» прокомментировал интерес «Милана» к Дзюбе
Газета.Ru
  • Телеканал 360°0:28
  • Piter.tv0:46
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба. Ранее итальянские СМИ сообщили, что «Милан» рассматривает россиянина в качестве замены форварду Златану Ибрагимовичу.В источнике
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Александр Медведев
Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем.
С чего всё начиналось
По данным портала planetamilan.it, красно-чёрные видят в капитане сборной России замену 38-летнему нападающему Златану Ибрагимовичу, который вскоре может покинуть клуб.
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