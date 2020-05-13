Гендиректор «Зенита» прокомментировал интерес «Милана» к Дзюбе
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба. Ранее итальянские СМИ сообщили, что «Милан» рассматривает россиянина в качестве замены форварду Златану Ибрагимовичу.В источнике Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем.
С чего всё начиналось
По данным портала planetamilan.it, красно-чёрные видят в капитане сборной России замену 38-летнему нападающему Златану Ибрагимовичу, который вскоре может покинуть клуб.
Футбол России вчера в 13:26