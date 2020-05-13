Гендиректор «Зенита» прокомментировал интерес «Милана» к Дзюбе

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба. Ранее итальянские СМИ сообщили, что «Милан» рассматривает россиянина в качестве замены форварду Златану Ибрагимовичу.