Гендиректор «Зенита» рассказал о главной задаче клуба на следующий год

Главные задачи футбольного клуба «Зенит» до 2025 года определил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Он уверен, что в 2025 году клуб должен получить вторую звезду. «Ближайшая задача – это получение титула чемпиона России во второй раз», – добавил собеседник «Собаки.ру». В источнике