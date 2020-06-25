Гендиректор «Зенита» рассказал о главной задаче клуба на следующий год
Главные задачи футбольного клуба «Зенит» до 2025 года определил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Он уверен, что в 2025 году клуб должен получить вторую звезду. «Ближайшая задача – это получение титула чемпиона России во второй раз», – добавил собеседник «Собаки.ру».В источнике
С чего всё начиналось
26 июня впервые после 3-месячного перерыва пройдет матч на «Газпром Арене» — «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в присутствии 6000 болельщиков. Кто сможет посетить игру и насколько этот визит безопасен, мы узнали у генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева.
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