НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Петербургский дневникПетербургский дневник
Гендиректор «Зенита» рассказал о главной задаче клуба на следующий год
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • LiveResult.Ru
  • Петербургский дневник
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
Главные задачи футбольного клуба «Зенит» до 2025 года определил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Он уверен, что в 2025 году клуб должен получить вторую звезду. «Ближайшая задача – это получение титула чемпиона России во второй раз», – добавил собеседник «Собаки.ру».В источнике
С чего всё начиналось
alt

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Проведем матч на „Газпром Арене“ на 6000 человек и устроим диджитал-трибуну в Zoom»

26 июня впервые после 3-месячного перерыва пройдет матч на «Газпром Арене» — «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в присутствии 6000 болельщиков. Кто сможет посетить игру и насколько этот визит безопасен, мы узнали у генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева.
Собака.ru вчера в 14:28
Подробнее о событии
alt

Гендиректор «Зенита» рассказал о главной задаче клуба на следующий год

Петербургский дневник вчера в 21:05
alt

Медведев рассказал о планах «Зенита» на ближайшее будущее

Soccernews.ru вчера в 18:53
alt

Александр Медведев ожидает от «Зенита» три чемпионства в ближайшие пять лет

LiveResult.Ru вчера в 16:58
реклама
Главное
Новости