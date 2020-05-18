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Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах по контракту с Семаком
Спорт уик-энд
  • Piter.tv0:46
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров по новому контракту с главным тренером команды Сергеем Семаком.В источнике
С чего всё начиналось
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На каких условиях будет подписан новый контракт с Семаком? Из первых уст

Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно - до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год, - сообщил Медведев.
Спорт уик-энд 01:12
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Медведев: «В ближайшие дни „Зенит“ подпишет с Семаком новый контракт. И он будет не на один год»

Sport24.ru 04:07 
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Медведев: мы подпишем новое соглашение с Семаком в ближайшие дни. И оно будет не на один год

Футбол России 03:26
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Медведев о Семаке: «В ближайшие дни подпишем новое соглашение. Оно будет не на один год»

Sports.ru 03:21
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