Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах по контракту с Семаком
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров по новому контракту с главным тренером команды Сергеем Семаком.В источнике
С чего всё начиналось
Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно - до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год, - сообщил Медведев.