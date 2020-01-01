Гендиректор «Зенита» сообщил, когда Дзюба подпишет новый контракт
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем нападающего Артема Дзюбы. Функционер сообщил, когда клуб подпишет новый контракт с футболистом. Дзюба лидирует в списке бомбардиров чемпионата России.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью ТАСС рассказал, за счет чего петербургский футбольный клуб стал чемпионом России второй год подряд, отметил, какие ошибки нельзя допускать в Лиге чемпионов, и предположил, через сколько лет в основном составе команды могут появиться воспитанники клубной системы подготовки.