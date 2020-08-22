Гендиректор «Зенита»: свою долю праздничных тумаков Дзюба получил
Новое соглашение футболиста с сине-бело-голубыми составлено по схеме «2+1». Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а половину сезона-2017/2018 провёл в тульском «Арсенале». До перехода в петербургский клуб Артём защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, как "Зенит" поздравил Артема Дзюбу с днем рождения, передает РИА "Новости".