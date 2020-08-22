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Гендиректор «Зенита»: свою долю праздничных тумаков Дзюба получил
Bookmaker-ratings.ru
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  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Новое соглашение футболиста с сине-бело-голубыми составлено по схеме «2+1». Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а половину сезона-2017/2018 провёл в тульском «Арсенале». До перехода в петербургский клуб Артём защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, как "Зенит" поздравил Артема Дзюбу с днем рождения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:16
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Медведев рассказал, как в «Зените» поздравили Дзюбу с днём рождения

Sport.ru 16:29
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Медведев – о дне рождения Дзюбы: «Артем получил свою долю праздничных тумаков»

Бомбардир.ру 16:25
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Генеральный директор «Зенита» рассказал о том, как «Зенит» поздравил Дзюбу с днем рождения

Газета.Ru 16:16
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