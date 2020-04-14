Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»Тренер Хабиба не хочет боя Нурмагомедова с ФергюсономУЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезонаСлепышев и Окулов продлили контракты с ЦСКАГазета.RuГендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»Евро-футбол.ру20Евро-футбол.руСпорт БИЗНЕС OnlineFootball-fun.ruРБКSoccernews.ruВести.RuСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииPiter.tvua.Tribuna.comMetaratingsODDS.ruГазета.RuНева СпортМатч ТВАргументы и ФактыLiveSport.ruRuposters.ruPravda.RuSoccer.ruГенеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.В источнике Комментировать11Подробнее о событии «Зенит» не собирается продавать ДзюбуSport.ru 10:44«Лацио» интересуется Артёмом ДзюбойЧемпионат 09:28Генеральный директор «Зенита» опроверг слухи о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»Матч ТВ 10:26рекламаГлавноеГендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»Тренер Хабиба не хочет боя Нурмагомедова с ФергюсономУЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезонаСлепышев и Окулов продлили контракты с ЦСКАНовости