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Гендиректор «Зенита» выступил с заявлением по Кокорину
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сделал заявление о возможном переходе форварда Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды, сообщает ТАСС.В источнике
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Подробнее о событии
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Ротенберг — о трансфере Кокорина: ситуация непростая, договорённости с «Зенитом» пока нет

Чемпионат 16:56
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Ротенберг: «Договоренности с „Зенитом“ по Кокорину пока нет»

Soccer.ru 15:47 
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Ротенберг о Кокорине: «Договоренности с „Зенитом“ пока нет. Ситуация непростая, контракт не подписан»

Sports.ru 15:33
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