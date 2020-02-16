Борис Ротенберг Российский футболист

Завтра, 17 февраля, будем общаться. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены. Думаю, все ребята ждали Сашу в команде, многие его знают. Надеемся, что все будет очень позитивно. Болельщики будут рады увидеть Кокорина в составе команды.